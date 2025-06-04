В Чернобыле заметили новорожденного оленя — фото

Зона отчуждения в Чернобыле. Фото: НААН

В Чернобыльской зоне отчуждения из-за отсутствия людей животные активно размножаются, а природа восстанавливается. Биологи продолжают активно наблюдать за биоразнообразием в зоне ЧАЭС и недавно заметили любознательного оленя.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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На территориях, где обитает олень благородный, все чаще наблюдают самок с молодняком — специалисты отмечают, что сезон рождения оленят в самом разгаре

Во время одного из выездов экспедиционная группа зафиксировала трогательную сцену: маленький олененок самостоятельно прятался среди веток кустов.

Олененок. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Мамы рядом не было, но дети знают — она точно где-то неподалеку, внимательно наблюдает", — сообщили биологи.

Такое поведение биологи считают типичным для первых дней жизни новорожденных оленят. Они очень часто прячутся в траве или под кустами, чтобы замаскироваться, пока самка ненадолго отходит. Это естественная стратегия выживания, которая позволяет малышам избегать встречи с хищниками. Экологи отмечают: ни в коем случае нельзя трогать, пугать или забирать таких животных.

Напомним, стало известно, будет ли доступной для туризма Чернобыльская зона отчуждения.

Также зоологи назвали животное, от которого идет наибольший радиационный фон и почему оно получает высокие дозы радиации.