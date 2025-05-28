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Зоолог назвав тварину, яка найбільше "фонить" у зоні ЧАЕС

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Дата публікації: 28 травня 2025 09:22
Найбільш радіоактивні тварини Чорнобиля — зоолог назвав вид
Попередження про радіаційну небезпеку. Фото: УНІАН

У Чорнобильській зоні відчуження саме дикі кабани виявляються тваринами з найвищим рівнем радіаційного забруднення. Таку високу дозу опромінення кабани отримують через свій спосіб харчування. 

Про це розповів український зоолог, еколог і радіоеколог Денис Вишневський в інтерв'ю DSNews.ua.

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За словами фахівця, диким кабанам властивий спосіб харчування, який сприяє накопиченню радіонуклідів у їхньому організмі.

Ці тварини активно риють землю в пошуках їжі, поїдають коріння, підземні гриби та личинки, що можуть містити значні концентрації Цезію-137 і Стронцію-90. Ці радіоактивні елементи осіли саме в ґрунті, тому ті, хто контактує з ним найбільше, як-от кабани, мають вищі показники "фону".

Кабани в Чорнобилі
Кабани в зоні ЧАЕС. Фото: Чорнобильській біосферний заповідник

У порівнянні з іншими мешканцями Зони, які не взаємодіють із ґрунтом так активно, кабани справді мають підвищений вміст радіонуклідів у тканинах, хоча ззовні це може бути непомітно. 

Нагадаємо, у Чорнобилі екологи помітили присутність незвичайної рідкісної пташки. 

Також дослідники зробили несподівану заяву про радіаційний фон землі поблизу зони ЧАЕС та чи можна там висаджувати рослини.

тварини зона ЧАЕС радіація Чорнобиль Чорнобильська зона
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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