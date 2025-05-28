Найбільш радіоактивні тварини Чорнобиля — зоолог назвав вид

Попередження про радіаційну небезпеку. Фото: УНІАН

У Чорнобильській зоні відчуження саме дикі кабани виявляються тваринами з найвищим рівнем радіаційного забруднення. Таку високу дозу опромінення кабани отримують через свій спосіб харчування.

Про це розповів український зоолог, еколог і радіоеколог Денис Вишневський в інтерв'ю DSNews.ua.

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За словами фахівця, диким кабанам властивий спосіб харчування, який сприяє накопиченню радіонуклідів у їхньому організмі.

Ці тварини активно риють землю в пошуках їжі, поїдають коріння, підземні гриби та личинки, що можуть містити значні концентрації Цезію-137 і Стронцію-90. Ці радіоактивні елементи осіли саме в ґрунті, тому ті, хто контактує з ним найбільше, як-от кабани, мають вищі показники "фону".

Кабани в зоні ЧАЕС. Фото: Чорнобильській біосферний заповідник

У порівнянні з іншими мешканцями Зони, які не взаємодіють із ґрунтом так активно, кабани справді мають підвищений вміст радіонуклідів у тканинах, хоча ззовні це може бути непомітно.

Нагадаємо, у Чорнобилі екологи помітили присутність незвичайної рідкісної пташки.

Також дослідники зробили несподівану заяву про радіаційний фон землі поблизу зони ЧАЕС та чи можна там висаджувати рослини.