Справа про побиття у Київському СІЗО - ДБР завершило розслідування

Катування у СІЗО Києва — ДБР розповіло, що встановило слідство
Державне бюро розслідування (ДБР) завершило слідство щодо катувань та інших системних порушень у найбільшому слідчому ізоляторі України — ДУ "Київський слідчий ізолятор". Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду.
Про це повідомляє пресслужба ДБР у четвер, 4 вересня.
Результати розслідування
Зазначається, що у провадженнях фігурують 14 підозрюваних: п'ятеро ув’язнених, семеро працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор" та два медичні працівники філії ЦОЗ ДКВС України у м. Києві та Київській області.
Злочинну схему очолював так званий "смотрящий". До справи він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.
"У листопаді 2024 року ДБР та Мін’юст ініціювали кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі — хоча деякі працівники залишилися під кримінальним впливом", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, у грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО було зафіксовано випадок, коли так званий "смотрящий" спільно з наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.
"Працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер", — додали в ДБР.
За результатами слідства до суду направлені справи щодо трьох працівників СІЗО та двох медиків за низкою статей КК України:
- перевищення влади або службових повноважень;
- службова недбалість;
- залишення в небезпеці;
- ненадання допомоги;
- службове підроблення;
- підроблення офіційного документа;
- співучасть у злочині групою осіб.
Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.
Нагадуємо, що раніше до суду вже було направлено обвинувальні акти щодо чотирьох працівників СІЗО, а також окремо щодо п'ятьох ув’язнених (включаючи "смотрящого") за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті.
А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що у СІЗО Києва виявлено порушення на десятки мільйонів гривень, а також факти катування та побиття людей, які Мін'юст приховує.
Читайте Новини.LIVE!