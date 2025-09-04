Справа про побиття у Київському СІЗО - ДБР завершило розслідування

Затримання у Київському СІЗО. Фото: ДБР

Державне бюро розслідування (ДБР) завершило слідство щодо катувань та інших системних порушень у найбільшому слідчому ізоляторі України — ДУ "Київський слідчий ізолятор". Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у четвер, 4 вересня.

Результати розслідування

Зазначається, що у провадженнях фігурують 14 підозрюваних: п'ятеро ув’язнених, семеро працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор" та два медичні працівники філії ЦОЗ ДКВС України у м. Києві та Київській області.

Злочинну схему очолював так званий "смотрящий". До справи він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

Київське СІЗО. Фото: ДБР

"У листопаді 2024 року ДБР та Мін’юст ініціювали кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі — хоча деякі працівники залишилися під кримінальним впливом", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО було зафіксовано випадок, коли так званий "смотрящий" спільно з наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.

"Працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер", — додали в ДБР.

За результатами слідства до суду направлені справи щодо трьох працівників СІЗО та двох медиків за низкою статей КК України:

перевищення влади або службових повноважень;

службова недбалість;

залишення в небезпеці;

ненадання допомоги;

службове підроблення;

підроблення офіційного документа;

співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадуємо, що раніше до суду вже було направлено обвинувальні акти щодо чотирьох працівників СІЗО, а також окремо щодо п'ятьох ув’язнених (включаючи "смотрящого") за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті.

А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що у СІЗО Києва виявлено порушення на десятки мільйонів гривень, а також факти катування та побиття людей, які Мін'юст приховує.