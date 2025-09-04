Видео
Пытки в СИЗО Киева — ГБР рассказало, что установило следствие

Пытки в СИЗО Киева — ГБР рассказало, что установило следствие

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:20
Дело об избиении в Киевском СИЗО - ГБР завершило расследование
Задержание в Киевском СИЗО. Фото: ГБР

Государственное бюро расследования (ГБР) завершило следствие по пыткам и другим системным нарушениям в крупнейшем следственном изоляторе Украины — ГУ "Киевский следственный изолятор". Обвинительные акты в шести производствах направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Результаты расследования

Отмечается, что в производствах фигурируют 14 подозреваемых: пятеро заключенных, семь работников ГУ "Киевский следственный изолятор" и два медицинских работника филиала ЦОЗ ДКВС Украины в г. Киеве и Киевской области.

Преступную схему возглавлял так называемый "смотрящий". К делу он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета.

СИЗО
Киевское СИЗО. Фото: ДБР

"В ноябре 2024 года ГБР и Минюст инициировали кадровые изменения, которые фактически остановили деятельность преступной сети - хотя некоторые работники остались под уголовным влиянием", — говорится в сообщении.

В частности, в декабре 2024 года на территории прогулочного двора СИЗО был зафиксирован случай, когда так называемый "смотрящий" совместно с приближенными к нему лицами жестоко избили другого заключенного, в результате чего тот умер.

"Работники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть — подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он и умер", — добавили в ГБР.

По результатам следствия в суд направлены дела в отношении трех работников СИЗО и двух медиков по ряду статей УК Украины:

  • превышение власти или служебных полномочий;
  • служебная халатность;
  • оставление в опасности;
  • неоказание помощи;
  • служебный подлог;
  • подделка официального документа;
  • соучастие в преступлении группой лиц.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее в суд уже были направлены обвинительные акты в отношении четырех работников СИЗО, а также в отношении пятерых заключенных (включая "смотрящего") за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

А Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в СИЗО Киева выявлены нарушения на десятки миллионов гривен, а также факты пыток и избиений скрываемых Минюстом людей.

Киев суд избиение СИЗО расследование
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
