Поворозник влаштував святкування в День жалоби за загиблими у Києві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Фото: КМДА

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник влаштував свято у День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки у ніч проти 24 квітня. Він разом з компанією зібрався на комунальній території. Відомо, що Поворозник святкував день народження.

Про це повідомляє "Інформер" у суботу, 26 квітня.

Реклама

Читайте також:

Як Поворозник влаштував свято в День жалоби

Заступник Кличка зібрав на природі високопосадовців КМДА "на шашлики".

Серед гостей можна побачити:

заступників міського голови Вʼячеслава Непопу та Валентина Мондриївського;

керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного;

начальника управління аналітичного забезпечення КМДА Олексія Комарова;

директора Департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка;

прессекретарку Віталія Кличка Оксану Зіновʼєву.

Поворозник обіймає посаду заступника мера з 2017 року, відповідаючи за роботу головного департаменту економіки та районних адміністрацій Києва.

Минулого року його ім’я згадувалося у справі про привласнення сотень мільйонів гривень, виділених на ремонт госпіталю для ветеранів.

Нагадаємо, 10 квітня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відсторонив Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА. Як повідомлялось, підставою стало те, що він проігнорував звіт з видачі та обліку перепусток для комендантської години. А також створив несприятливі умови для роботи військової адміністрації. Крім цього, за 2024 рік надійшло понад 100 повідомлень про порушення на суму близько 8 млрд грн в закупівлях БЕБ, а Поворозник відповідав у КМДА саме за бюджетну сферу.

Обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу загинули 12 людей.

Внаслідок цього мер Віталій Кличко оголосив 25 квітня День жалоби за жертвами російського обстрілу.

А Президент України Володимир Зеленський повідомив, що противник бив по Києву балістичною ракетою з Північної Кореї.

Лише зранку 25 квітня в столиці завершили пошуково-рятувальні роботи. У ДСНС назвали остаточну кількість поранених — 87 осіб.

Згодом вшанувати памʼять загиблих прибув Зеленський. Він разом з 67 послами різних країн поклав квіти біля зруйнованого будинку.