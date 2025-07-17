Кличко звільнив посадовицю КМДА Радову - що відомо

Марина Радова. Фото: Вечірній Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко ухвалив рішення звільнити директорку Управління туризму КМДА Марину Радову. За текстом розпорядження ясно, що вона сама подала заяву про звільнення.

Про це повідомив лідер Офісу Трансформації Максим Бахматов у Telegram.

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Кличко звільнив Радову

"Віталій Кличко нарешті звільнив директорку Управління туризму КМДА, яка влаштувала п‘яні вечірки на роботі", — написав Бахматов.

Розпорядження про звільнення Радової. Фото: Максим Бахматов

Рішення про звільнення було ухвалене після розголосу відео, яке з'явилося в мережі ще 29 квітня.

Він також надав фото інциденту. На кадрах з кабінету Управління туризму працівники святкують, вживають алкоголь та навіть засинають просто на підлозі — така поведінка викликала обурення у суспільстві, особливо з огляду на війну, що триває.

Вечірки в КМДА. Фото: Максим Бахматов

Хоча вже 5 травня Марина Радова, за повідомленнями, написала заяву на звільнення, фактично з посади її тоді не усунули. Ба більше — наприкінці червня вона продовжувала виконувати обов'язки й виступала на засіданні Київради.

Цей інцидент став не першим випадком недоречної поведінки чиновників КМДА. За кілька днів до цього, 26 квітня, заступник мера Микола Поворозник влаштував банкет із шашликами прямо у День жалоби.