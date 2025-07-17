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Головна Київ Влаштувала вечірку у КМДА — Кличко звільнив посадовицю Радову

Влаштувала вечірку у КМДА — Кличко звільнив посадовицю Радову

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 15:18
Кличко звільнив посадовицю КМДА Радову - що відомо
Марина Радова. Фото: Вечірній Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко ухвалив рішення звільнити директорку Управління туризму КМДА Марину Радову. За текстом розпорядження ясно, що вона сама подала заяву про звільнення.

Про це повідомив лідер Офісу Трансформації Максим Бахматов у Telegram.

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Пост Бахматова. Фото: скриншот

Кличко звільнив Радову

"Віталій Кличко нарешті звільнив директорку Управління туризму КМДА, яка влаштувала п‘яні вечірки на роботі", — написав Бахматов.

Влаштувала вечірку у КМДА — Кличко звільнив посадовицю Радову - фото 2
Розпорядження про звільнення Радової. Фото: Максим Бахматов

Рішення про звільнення було ухвалене після розголосу відео, яке з'явилося в мережі ще 29 квітня.

Він також надав фото інциденту. На кадрах з кабінету Управління туризму працівники святкують, вживають алкоголь та навіть засинають просто на підлозі — така поведінка викликала обурення у суспільстві, особливо з огляду на війну, що триває.

Влаштувала вечірку у КМДА — Кличко звільнив посадовицю Радову - фото 3
Вечірки в КМДА. Фото: Максим Бахматов

Хоча вже 5 травня Марина Радова, за повідомленнями, написала заяву на звільнення, фактично з посади її тоді не усунули. Ба більше — наприкінці червня вона продовжувала виконувати обов'язки й виступала на засіданні Київради.

Цей інцидент став не першим випадком недоречної поведінки чиновників КМДА. За кілька днів до цього, 26 квітня, заступник мера Микола Поворозник влаштував банкет із шашликами прямо у День жалоби.

Віталій Кличко Київ КМДА звільнення столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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