Чиновницу КГГА задержали на взятке — детали от ОГП

Задержание чиновницы КГГА в Киеве. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Чиновницу Киевской городской государственной администрации и директора коммунального столичного рынка разоблачили на получении взятки. Правоохранители задержали их во время получения неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 17 июля.

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Детали дела

Правоохранители установили, что в 2023 году один из предпринимателей арендовал коммунальное имущество для обустройства заведения общественного питания на этом рынке. Позже оказалось, что центральный вход в заведение питания находится в арке здания рынка, и относится к имуществу, арендованному другим субъектом — Управлением туризма и промоций КГГА.

По данным ОГП, управление использует арку для размещения агитаций и рекламы. Эти конструкции делали невозможным проход к будущему заведению питания.

Задержание директора рынка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Деньги, которые давали чиновникам. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, чиновница Управления туризма предложила предпринимателю провести встречу и "купить" себе право беспрепятственного доступа к его помещению. Для реализации противоправной схемы она привлекла также директора рынка, который должен был выполнить посреднические функции и с использованием служебного положения посодействовать в передаче имущества", — говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы реализовать эту схему, она привлекла также директора рынка, который должен был выполнить посреднические функции и с использованием служебного положения посодействовать в передаче имущества.

Однако во время получения взятки оба были задержаны. Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, недавно Кличко уволил чиновницу Марину Радову. Решение об увольнении было принято после огласки видео, которое появилось в сети еще 29 апреля.

Этот инцидент стал не первым случаем неуместного поведения чиновников КГГА. За несколько дней до этого, 26 апреля, заместитель мэра Николай Поворозник устроил банкет с шашлыками прямо в День траура.