Андрій Кузьменко — яким був військовий у побуті

Загиблий морпіх Андрій Кузьменко. Фото: із соцмережі

У Києві 10 січня прощаються із загиблим офіцером, морським піхотинцем Андрієм Кузьменком. Чоловік був дуже доброю людиною і не вмів накопочувати у собі зла.

Про це розповіла колишня хатня робітниця Андрія Кузьменка у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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Хатня робітниця Тетяна, яка колись працювала в родині, розповіла, що Андрій був найдобрішою людиною, яка не вміла накопичувати в собі зла.

"Любив печінковий торт і борщ. Спогади про Андрія залишилися найтепліші. Він мріяв про родинний затишок та хотів стати класним батьком. Але дитина натомість отримає крутого янгола-охоронця", — сказала Тетяна.

Похорон Андрія Кузьменка. Фото: Новини.LIVE

Похорон Андрія Кузьменка. Фото: Новини.LIVE

Похорон Андрія Кузьменка. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, жінка сама втратила на війні коханого, однак, каже, що після цього з'являється лише бажання помсти за загиблих захисників.

Зазначимо, загиблий воїн був чоловіком української журналістки Анастасії Федченко, яка зараз носить під серцем від нього донечку.

Нагадаємо, у Києві нещодавно відбулася церемонія прощання з подружжям науковців, які загинули внаслідок атаки російських "шахедів".

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