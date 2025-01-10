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Домработница рассказала, каким был в быту морпех Кузьменко

10 января 2025 13:34
Карина Приходько - Редактор
Андрей Кузьменко — каким был военный в быту
Погибший морпех Андрей Кузьменко. Фото: из соцсети
Карина Приходько - Редактор

В Киеве 10 января прощаются с погибшим офицером, морским пехотинцем Андреем Кузьменко. Мужчина был очень добрым человеком и не умел накапливать в себе зла.

Об этом рассказала бывшая домработница Андрея Кузьменко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Домашняя работница Татьяна, которая когда-то работала в семье, рассказала, что Андрей был добрейшим человеком, который не умел накапливать в себе зла.  

"Любил печеночный торт и борщ. Воспоминания об Андрее остались самые теплые. Он мечтал о семейном уюте и хотел стать классным отцом. Но ребенок взамен получит крутого ангела-хранителя", — сказала Татьяна.

похороны Андрея Кузьменко
Похороны Андрея Кузьменко. Фото: Новини.LIVE
похороны Андрея Кузьменко
Похороны Андрея Кузьменко. Фото: Новини.LIVE
похороны Андрея Кузьменко
Похороны Андрея Кузьменко. Фото: Новини.LIVE

Как известно, женщина сама потеряла на войне любимого, однако, говорит, что после этого появляется лишь желание отомстить за погибших защитников.

Отметим, погибший воин был мужем украинской журналистки Анастасии Федченко, которая сейчас носит под сердцем от него дочь.

Напомним, в Киеве недавно состоялась церемония прощания с супругами ученых, которые погибли в результате атаки российских "шахедов".

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Киев военные похороны война в Украине

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