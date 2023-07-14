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Хлопець, який постраждав в аварії на АЗС, помер у лікарні

14 липня 2023 18:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Хлопець, який постраждав в аварії на АЗС, помер у лікарні
Фото згорілої АЗС у Києві після сильної ДТП. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У лікарні помер 17-річний юнак, який був одним із трьох потерпілих внаслідок пожежі на АЗС у Києві 9 липня. Серце хлопця не витримало від отриманих травм та опіків.

Про це повідомляє речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише Суспільне.

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Унаслідок аварії на АЗС помер 17-річний хлопець

17-річних хлопець був пасажиром автівки, яка "влетіла" в автозаправну станцію і загорілась. За кермом легковика перебував його старший брат.

Після страшної аварії брати перебували в тяжкому стані в реанімації з опіками.

За словами поліції, 9 липня водій автомобіля Audi на великій швидкості врізався в автозаправну колонку.

Чоловік їхав на великій швидкості по Броварському проспекту та не встиг вчасно загальмувати.

Що відомо про аварію на АЗС

Нагадаємо, раніше ми писали, що в неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом видно стовпи чорного диму.

Також очевидці опублікували в мережі фото згорілої АЗС

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