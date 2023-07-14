Хлопець, який постраждав в аварії на АЗС, помер у лікарні
У лікарні помер 17-річний юнак, який був одним із трьох потерпілих внаслідок пожежі на АЗС у Києві 9 липня. Серце хлопця не витримало від отриманих травм та опіків.
Про це повідомляє речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише Суспільне.
Унаслідок аварії на АЗС помер 17-річний хлопець
17-річних хлопець був пасажиром автівки, яка "влетіла" в автозаправну станцію і загорілась. За кермом легковика перебував його старший брат.
Після страшної аварії брати перебували в тяжкому стані в реанімації з опіками.
За словами поліції, 9 липня водій автомобіля Audi на великій швидкості врізався в автозаправну колонку.
Чоловік їхав на великій швидкості по Броварському проспекту та не встиг вчасно загальмувати.
Що відомо про аварію на АЗС
Нагадаємо, раніше ми писали, що в неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом видно стовпи чорного диму.
Також очевидці опублікували в мережі фото згорілої АЗС.