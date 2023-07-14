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Пострадавший в аварии на АЗС парень скончался в больнице

14 июля 2023 18:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Пострадавший в аварии на АЗС парень скончался в больнице
Фото сгоревшей АЗС в Киеве после сильного ДТП. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В больнице скончался 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших в результате пожара на АЗС в Киеве 9 июля. Сердце парня не выдержало от полученных травм и ожогов.

Об этом сообщает спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет Суспільне .

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17-летних парень был пассажиром автомобиля, который "влетел" в автозаправочную станцию и загорелся. За рулем легковушки находился его старший брат.

После страшной аварии братья находились в тяжелом состоянии в реанимации с ожогами.

По словам полиции, 9 июля водитель автомобиля Audi на большой скорости врезался в автозаправочную колонку.

Муж ехал на большой скорости по Броварскому проспекту и не успел вовремя затормозить.

Что известно об аварии на АЗС

Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС . Над городом видны столбы черного дыма.

Также очевидцы опубликовали в сети фото сгоревшей АЗС .

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