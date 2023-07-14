Пострадавший в аварии на АЗС парень скончался в больнице
В больнице скончался 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших в результате пожара на АЗС в Киеве 9 июля. Сердце парня не выдержало от полученных травм и ожогов.
Об этом сообщает спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет Суспільне .
В результате аварии на АЗС скончался 17-летний парень
17-летних парень был пассажиром автомобиля, который "влетел" в автозаправочную станцию и загорелся. За рулем легковушки находился его старший брат.
После страшной аварии братья находились в тяжелом состоянии в реанимации с ожогами.
По словам полиции, 9 июля водитель автомобиля Audi на большой скорости врезался в автозаправочную колонку.
Муж ехал на большой скорости по Броварскому проспекту и не успел вовремя затормозить.
Что известно об аварии на АЗС
Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС . Над городом видны столбы черного дыма.
Также очевидцы опубликовали в сети фото сгоревшей АЗС .