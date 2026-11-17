Люди на прогулянці в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві в середу, 18 листопада, очікується переважно хмарна погода. Протягом дня небо буде затягнуте хмарами, однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Погодні умови залишатимуться відносно стабільними: різких температурних коливань і сильних поривів вітру не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві 18 листопада

За прогнозом Meteoprog, у нічний час температура повітря в столиці становитиме близько +8 °С. Удень стовпчики термометрів покажуть приблизно +4 °С.

Прогноз погоди в Києві на завтра. Фото: скриншот

Вітер буде південного напрямку, помірний, зі швидкістю 3–4 м/с. Атмосферний тиск становитиме орієнтовно 732 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 92%.

Висока вологість у поєднанні з суцільною хмарністю створюватиме відчуття підвищеної сирості. Тому навіть за відсутності дощу перебування на вулиці може бути не надто комфортним. Киянам варто врахувати прохолодну погоду та обрати теплий одяг для прогулянок і поїздок містом.

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Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 17 листопада російський обстріл пошкодив Південний міст і тепломережу в Києві. Через це без опалення залишилися 317 житлових будинків у Дарницькому районі.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський обстріл також пошкодив наземну інфраструктуру київського метрополітену. Через це тимчасово призупиняли рух поїздів на ділянці "зеленої" лінії між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".