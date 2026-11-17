Люди на прогулке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 18 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. В течение дня небо будет затянуто облаками, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Погодные условия останутся относительно стабильными: резких колебаний температуры и сильных порывов ветра не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 18 ноября

По прогнозу Meteoprog, ночью температура воздуха в столице составит около +8 °С. Днём столбики термометров покажут примерно +4 °С.

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Фото: скриншот

Ветер будет южного направления, умеренный, со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление составит ориентировочно 732 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 92%.

Высокая влажность в сочетании с полной облачностью будет создавать ощущение повышенной сырости. Поэтому даже при отсутствии дождя пребывание на улице может быть не слишком комфортным. Киевлянам стоит учесть прохладную погоду и выбрать теплую одежду для прогулок и поездок по городу.

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