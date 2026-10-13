Погода на Київщині та в Києві 14 жовтня: прогноз

Люди під час негоди. Фото: УНІАН

У середу, 14 жовтня, на Київщині та в столиці осіннє небо час від часу прояснюватиметься, проте дощів синоптики не прогнозують. Погода буде вітряною, тож навіть без опадів день може здаватися прохолоднішим. Водночас у ніч проти 15 жовтня на Київщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 14 жовтня

У столиці прогнозують хмарність із проясненнями. День мине без опадів, але північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с додаватиме осінній погоді свіжості.

Уночі в Києві буде 6–8° тепла, а вдень повітря прогріється до 11–13°.

Прогноз погоди у Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області також очікується мінлива хмарність без дощів. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

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Уночі стовпчики термометрів показуватимуть 5–10° тепла, а вдень температура становитиме 11–16°.

На Київщині попереджають про заморозки

У ніч проти 15 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3°. Через це в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

За даними синоптиків, такі погодні умови можуть зашкодити незібраній городині. Тому власникам присадибних ділянок варто подбати про рослини, які ще залишаються на грядках.

Заморозки на поверхні ґрунту. Ілюстрація: facebook.com/UkrHMC

Останні новини Києва

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що 12 жовтня президент України Володимир Зеленський розпочав консультації щодо ситуації в столиці. До обговорення долучили представників сектору безпеки, бізнесу та місцевого самоврядування. Серед основних питань були посилення захисту Києва, прискорення виконання плану стійкості та підтримка містян.

Також Новини.LIVE писали, що 13 жовтня в Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено кав'ярню. Вибух вибив вікна в закладі та пошкодив його дах і стіни. На момент удару відвідувачів усередині не було, а працівники не постраждали. Водночас уламки скла травмували людей, які перебували надворі.