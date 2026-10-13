Погода на Київщині та в Києві 14 жовтня: прогноз

Хмарно та вітряно: якою завтра буде погода на Київщині
У середу, 14 жовтня, на Київщині та в столиці осіннє небо час від часу прояснюватиметься, проте дощів синоптики не прогнозують. Погода буде вітряною, тож навіть без опадів день може здаватися прохолоднішим. Водночас у ніч проти 15 жовтня на Київщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.
Якою буде погода в Києві 14 жовтня
У столиці прогнозують хмарність із проясненнями. День мине без опадів, але північно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с додаватиме осінній погоді свіжості.
Уночі в Києві буде 6–8° тепла, а вдень повітря прогріється до 11–13°.
Прогноз погоди на Київщині
У Київській області також очікується мінлива хмарність без дощів. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.
Уночі стовпчики термометрів показуватимуть 5–10° тепла, а вдень температура становитиме 11–16°.
На Київщині попереджають про заморозки
У ніч проти 15 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3°. Через це в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
За даними синоптиків, такі погодні умови можуть зашкодити незібраній городині. Тому власникам присадибних ділянок варто подбати про рослини, які ще залишаються на грядках.
Останні новини Києва
Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що 12 жовтня президент України Володимир Зеленський розпочав консультації щодо ситуації в столиці. До обговорення долучили представників сектору безпеки, бізнесу та місцевого самоврядування. Серед основних питань були посилення захисту Києва, прискорення виконання плану стійкості та підтримка містян.
Також Новини.LIVE писали, що 13 жовтня в Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено кав'ярню. Вибух вибив вікна в закладі та пошкодив його дах і стіни. На момент удару відвідувачів усередині не було, а працівники не постраждали. Водночас уламки скла травмували людей, які перебували надворі.