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Главная Киев Облачно и ветрено: какая завтра будет погода в Киевской области

Облачно и ветрено: какая завтра будет погода в Киевской области

Ua ru
13 октября 2026 19:45
Погода в Киевской области и в Киеве 14 октября: прогноз
Люди во время непогоды. Фото: УНИАН

В среду, 14 октября, в Киевской области и в столице осеннее небо будет время от времени проясняться, однако дождей синоптики не прогнозируют. Погода будет ветреной, поэтому даже без осадков день может показаться более прохладным. В то же время в ночь на 15 октября в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 14 октября

В столице прогнозируется облачность с прояснениями. День пройдет без осадков, но северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с придаст осенней погоде свежести.

Ночью в Киеве будет 6–8° тепла, а днём воздух прогреется до 11–13°.

Прогноз температури повітря у Києві 14 жовтня
Прогноз погоды в Киеве. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области также ожидается переменная облачность без дождей. Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

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Ночью столбики термометров будут показывать 5–10° тепла, а днем температура составит 11–16°.

В Киевской области предупреждают о заморозках

В ночь на 15 октября на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3°. В связи с этим в области объявили I уровень опасности — желтый.

По данным синоптиков, такие погодные условия могутнанести ущерб неубранным овощам. Поэтому владельцам приусадебных участков следует позаботиться о растениях, которые еще остаются на грядках.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 15 жовтня
Заморозки на поверхности почвы. Иллюстрация: facebook.com/UkrHMC

Последние новости Киева

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что 12 октября президент Украины Владимир Зеленский начал консультации по ситуации в столице. К обсуждению привлекли представителей сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления. Среди основных вопросов были усиление защиты Киева, ускорение выполнения плана устойчивости и поддержка горожан.

Также Новини.LIVE писали, что 13 октября в Соломенском районе Киева в результате российской атаки была повреждена кофейня. Взрыв выбил окна в заведении и повредил его крышу и стены. На момент удара посетителей внутри не было, а сотрудники не пострадали. В то же время осколки стекла травмировали людей, находившихся на улице.

Киев Киевская область синоптик прогноз погоды температура воздуха погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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