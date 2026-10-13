Зеленський готує рішення для посилення стійкості Києва

Президент України Володимир Зеленський та міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня почав консультації щодо ситуації в Києві. Разом із представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування він обговорив, як посилити захист столиці, швидше виконати план стійкості та забезпечити киянам більше підтримки.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Президент України Володимир Зеленський під час розмови з генерал-лейтенантом Василем Малюком. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Що Зеленський сказав про готовність Києва

На Ставці Верховного Головнокомандувача доповідали про виконання планів стійкості міст та областей. Президент зазначив, що станом на середину жовтня ситуація в столиці гірша, ніж в усіх інших регіонах, зокрема прикордонних і прифронтових.

"І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці", — повідомив Зеленський.

Які зміни готують для столиці

Серед основних напрямів роботи президент назвав захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури Києва, координацію дій з урядом та військовими, а також зміну підходів до управління містом з урахуванням потреб мешканців.

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"Потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень", — заявив глава держави.

Під час консультацій президент спілкувався з генерал-лейтенантом, Героєм України Василем Малюком, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іваном Федоровим, міським головою Харкова Ігорем Тереховим, а також представниками бізнесу Костянтином Єфименком і Максимом Єфімовим.

"Буду проводити додаткові консультації, ще заплановані зустрічі", — повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іваном Федоровим. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Що відомо про претензії до влади Києва

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що раніше член громадської ради при КМДА Дмитро Калько запропонував президенту звернутися до Верховної Ради щодо розпуску Київради. Він пов'язав свою позицію з невиконанням судових рішень і проблемами із захисними спорудами в столиці. Також Калько припустив, що розгляд справи щодо укриттів може затягнутися на роки через нестачу суддів.

Раніше Новини.LIVE також писали, що мер Києва Віталій Кличко назвав "безпідставними" звинувачення в тому, що столиця може зірвати опалювальний сезон. Він пояснив, що подачу тепла в місті ще не розпочали, тому повідомлення про проблеми із запуском опалення вважав необґрунтованими.