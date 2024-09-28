Бойовий ветеран-медик розповів про проблему із накладанням турнікетів пораненим

Хода до Дня Захисників та Захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві до Дня Захисників та Захисниць України відбулася урочиста хода "Шаную Героїв". Під час заходу бойовий ветеран-медик розповів про наявну у війську медичну проблему.

Про проблему з накладанням турнікетів військовий розповів для Новини.LIVE у суботу, 28 вересня.

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Накладання турнікетів — у чому проблема

За словами парамедика, існує така проблема, яку він назвав "необдуманий турнікет" — кровоспинний засіб, накладений без фіксації часу, спричиняє збільшення кількості ампутацій у військових.

Захисник розповів, що накладання таких турнікетів — це дуже велика проблема у війську.

Хода у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Накладання "необдуманого турнікету" має передбачати те, що "жовтій" або "зеленій" зоні буде можливість провести конверсію або переміщення цього турнікету. У нас із цим проблема, адже цього, як правило, не роблять", — розповів ветеран.

За словами військового, саме тому є велика кількість людей із високими ампутаціями, хоча потреби в турнікеті дуже часто не було.

Нагадаємо, у парку імені Тараса Шевченка у Києві 28 вересня розпочалася урочиста хода до Дня захисників та захисниць України. Свято відзначатимуть 1 жовтня.

Під час акції ветеран війни Віталій, який очолив урочисту ходу в Києві "Шаную Героїв", розповів свою історію Новинам.LIVE. За його словами, він переніс уже 18 операцій.