Боевой ветеран-медик рассказал о проблеме с наложением турникетов раненым

Шествие ко Дню Защитников и Защитниц Украины в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве ко Дню Защитников и Защитниц Украины состоялось торжественное шествие "Шаную Героев". Во время мероприятия боевой ветеран-медик рассказал о существующей в армии медицинской проблеме.

О проблеме с наложением турникетов военный рассказал Новини.LIVE в субботу, 28 сентября.

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Наложение турникетов – в чем проблема

По словам парамедика, существует такая проблема, которую он назвал "необдуманный турникет" — кровоостанавливающее средство, наложенное без фиксации времени, влечет за собой увеличение количества ампутаций у военных.

Защитник рассказал, что наложение таких турникетов — это очень большая проблема в армии.

Шествие в Киеве 28 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Наложение "необдуманного турникета" должно предусматривать то, что в "желтой" или "зеленой" зоне будет возможность провести конверсию или перемещение этого турникета. У нас с этим проблема, ведь этого, как правило, не делают", — рассказал ветеран.

По словам военного, именно поэтому есть большое количество людей с высокими ампутациями, хотя потребностей турникетов очень часто не было.

Напомним, в парке имени Тараса Шевченко в Киеве 28 сентября началось торжественное шествие ко Дню защитников и защитниц Украины. Праздник отмечается 1 октября.

Во время акции ветеран войны Виталий, возглавивший торжественное шествие в Киеве "Уважаю Героев", рассказал свою историю Новини.LIVE. По его словам, он перенес уже 18 сделок.