Урочиста хода в Києві — ветеран війни, який переніс 18 операцій, розповів свою історію

Урочиста хода в Києві — ветеран війни розповів свою історію
Ветеран війни Віталій, який очолив урочисту ходу в Києві "Шаную Героїв", розповів свою історію. За його словами, він переніс уже 18 операцій.
Про це ветеран війни розповів для Новини.LIVE у суботу, 28 вересня.
Урочиста хода в Києві
До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Віталій був музикантом. З лютого 2022 року він пішов захищати країну.
У травні 2023 року, під час оборони Бахмута Донецької області, військовий зазнав поранення, яке унеможливило подальшу службу.
Попри це, Віталій бере активну участь у громадських заходах, нагадуючи всьому світу про те, що доводиться переживати українським захисникам.
Нагадаємо, у парку імені Тараса Шевченка у Києві 28 вересня розпочалася урочиста хода до Дня захисників та захисниць України. Свято відзначатимуть 1 жовтня.
Також 21 вересня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Матір бійця, який перебуває в російській неволі, поділилася зворушливою історією.
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