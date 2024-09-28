Урочиста хода в Києві — ветеран війни, який переніс 18 операцій, розповів свою історію

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ветеран війни Віталій, який очолив урочисту ходу в Києві "Шаную Героїв", розповів свою історію. За його словами, він переніс уже 18 операцій.

Про це ветеран війни розповів для Новини.LIVE у суботу, 28 вересня.

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До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Віталій був музикантом. З лютого 2022 року він пішов захищати країну.

У травні 2023 року, під час оборони Бахмута Донецької області, військовий зазнав поранення, яке унеможливило подальшу службу.

Попри це, Віталій бере активну участь у громадських заходах, нагадуючи всьому світу про те, що доводиться переживати українським захисникам.

Нагадаємо, у парку імені Тараса Шевченка у Києві 28 вересня розпочалася урочиста хода до Дня захисників та захисниць України. Свято відзначатимуть 1 жовтня.

Також 21 вересня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Матір бійця, який перебуває в російській неволі, поділилася зворушливою історією.