У Києві стартувала урочиста хода Шаную Героїв до Дня захисників та захисниць України

У Києві розпочалася хода до Дня захисників та захисниць України — фото
У парку імені Тараса Шевченка у Києві у суботу, 28 вересня, розпочалася урочиста хода до Дня захисників та захисниць України. Свято відзначатимуть 1 жовтня.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Урочиста хода у Києві
Урочисту ходу "Шаную Героїв" організували родини полеглих героїв, обʼєднані ініціативою "Серце назовні". Захід присвячений всім воїнам України.
"Шануй живих. Памʼятай полеглих. Борись за полонених", — гасло учасників ходи.
Люди вийшли на вулиці, щоб нагадати, якою ціною українці виборюють своє право на життя.
Відомо, що хода закінчиться на Софійській площі.
Нагадаємо, 26 вересня у Києві під стінами міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів компаній "Київміськбуд" та "Укрбуду". Зібралися ті, хто чекав на квартири, але їхнє житло досі не добудоване.
Також 21 вересня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Матір бійця, який перебуває в російській неволі, поділилася зворушливою історією.
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