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У Києві розпочалася хода до Дня захисників та захисниць України — фото

28 вересня 2024 13:08
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві стартувала урочиста хода Шаную Героїв до Дня захисників та захисниць України
Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У парку імені Тараса Шевченка у Києві у суботу, 28 вересня, розпочалася урочиста хода до Дня захисників та захисниць України. Свято відзначатимуть 1 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Урочиста хода у Києві

Урочисту ходу "Шаную Героїв" організували родини полеглих героїв, обʼєднані ініціативою "Серце назовні". Захід присвячений всім воїнам України.

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві
Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Хода до 1 жовтня у Києві
Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Шануй живих. Памʼятай полеглих. Борись за полонених", —  гасло учасників ходи.

Люди вийшли на вулиці, щоб нагадати, якою ціною українці виборюють своє право на життя.

Відомо, що хода закінчиться на Софійській площі.

Хода до Дня захисників та захисниць України
Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Урочиста хода у Києві
Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 26 вересня у Києві під стінами міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів компаній "Київміськбуд" та "Укрбуду". Зібралися ті, хто чекав на квартири, але їхнє житло досі не добудоване. 

Також 21 вересня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Матір бійця, який перебуває в російській неволі, поділилася зворушливою історією.

Київ війна українці Україна День захисників і захисниць України

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