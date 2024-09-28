У Києві стартувала урочиста хода Шаную Героїв до Дня захисників та захисниць України

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У парку імені Тараса Шевченка у Києві у суботу, 28 вересня, розпочалася урочиста хода до Дня захисників та захисниць України. Свято відзначатимуть 1 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Урочиста хода у Києві

Урочисту ходу "Шаную Героїв" організували родини полеглих героїв, обʼєднані ініціативою "Серце назовні". Захід присвячений всім воїнам України.

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Шануй живих. Памʼятай полеглих. Борись за полонених", — гасло учасників ходи.

Люди вийшли на вулиці, щоб нагадати, якою ціною українці виборюють своє право на життя.

Відомо, що хода закінчиться на Софійській площі.

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Урочиста хода до Дня захисників та захисниць України у Києві 28 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, 26 вересня у Києві під стінами міської держадміністрації відбувся мітинг інвесторів компаній "Київміськбуд" та "Укрбуду". Зібралися ті, хто чекав на квартири, але їхнє житло досі не добудоване.

Також 21 вересня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Матір бійця, який перебуває в російській неволі, поділилася зворушливою історією.