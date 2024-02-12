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Хотела совершить самоубийство — в Голосеевском районе Киева патрульные спасли женщину

12 февраля 2024 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Хотела совершить самоубийство — в Голосеевском районе Киева патрульные спасли женщину
Патрульные спасли женщину. Фото: Патрульная полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Голосеевском районе Киева 11 февраля патрульные полицейские спасли женщину. Она бродила по проезжей части и угрожала совершить суицид.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в понедельник, 12 февраля.

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"Патрулируя в Голосеевском районе, экипаж заметил пожилую женщину, которая бродила по проезжей части, плакала и угрожала совершить самоубийство", — говорится в сообщении.

Однако двое инспекторов полиции уговорили ее сесть в служебный автомобиль и успокоили. Женщина была расстроена и рассказала, что дети с ней не разговаривают, а других родных у нее нет.

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Спасенная женщина. Фото: Патрульная полиция

На место вызвали медиков, женщину госпитализировали.

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Скриншот поста Патрульной полиции

Напомним, во Львове парень выпрыгнул из окна многоэтажки. У него констатировали несколько переломов костей и позвонков.

Также мы писали, что в Киеве произошел пожар в многоэтажке по улице Татарской. В результате погиб мужчина, еще до приезда пожарных он выпрыгнул из горящей квартиры.

Киев
суицид
полиция
самоубийство

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