У Києві з багатоповерхівки випав хлопець — що відомо

Експерт-криміналіст. Фото ілюстративне: Нацполіція України

У вівторок, 28 листопада, у Києві з багатоповерхівки випав хлопець. На жаль, випадок летальний і юнак загинув на місці.

Про це повідомляє видання УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, а також місцеві Telegram-канали.

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У Києві з багатоповерхівки випав хлопець

Трагедія сталась у Шевченківському районі столиці, на вулиці Жилянська. Загиблому було 18 років.

Повідомляється, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство.

Інформація про ймовірне самогубство в Києві. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Випадки самогубства у Києві

Нагадаємо, днями у Києві вночі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького, що на лівому березі столиці.

Також ми писали, що 3 листопада у Солом'янському районі Києва хлопець випав з балкона багатоповерхівки. Ймовірно, молодик вчинив самогубство.

Крім того, вранці 2 листопада на одній з вулиць Києва знайшли тіло хлопця. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхівки.