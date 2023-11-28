У Києві з багатоповерхівки випав хлопець — що відомо
У вівторок, 28 листопада, у Києві з багатоповерхівки випав хлопець. На жаль, випадок летальний і юнак загинув на місці.
Про це повідомляє видання УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, а також місцеві Telegram-канали.
У Києві з багатоповерхівки випав хлопець
Трагедія сталась у Шевченківському районі столиці, на вулиці Жилянська. Загиблому було 18 років.
Повідомляється, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство.
Випадки самогубства у Києві
Нагадаємо, днями у Києві вночі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького, що на лівому березі столиці.
Також ми писали, що 3 листопада у Солом'янському районі Києва хлопець випав з балкона багатоповерхівки. Ймовірно, молодик вчинив самогубство.
Крім того, вранці 2 листопада на одній з вулиць Києва знайшли тіло хлопця. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхівки.
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