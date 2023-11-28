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У Києві з багатоповерхівки випав хлопець — що відомо

28 листопада 2023 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві з багатоповерхівки випав хлопець — що відомо
Експерт-криміналіст. Фото ілюстративне: Нацполіція України
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 28 листопада, у Києві з багатоповерхівки випав хлопець. На жаль, випадок летальний і юнак загинув на місці. 

Про це повідомляє видання УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, а також місцеві Telegram-канали

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У Києві з багатоповерхівки випав хлопець

Трагедія сталась у Шевченківському районі столиці, на вулиці Жилянська. Загиблому було 18 років. 

Повідомляється, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство. 

У Києві хлопець випав з багатоповерхівки
Інформація про ймовірне самогубство в Києві. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Випадки самогубства у Києві

Нагадаємо, днями у Києві вночі з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Інцидент стався у ЖК "Лебединий" на вулиці Ревуцького, що на лівому березі столиці.

Також ми писали, що 3 листопада у Солом'янському районі Києва хлопець випав з балкона багатоповерхівки. Ймовірно, молодик вчинив самогубство.

Крім того, вранці 2 листопада на одній з вулиць Києва знайшли тіло хлопця. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхівки.

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