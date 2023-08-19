Хрещатик у Києві надовго перекриють: що сталося

Рух машин на вулиці Хрещатик. Фото: google

У Києві на понад тиждень перекриють рух авто на вулиці Хрещатик. Це пов'язано із підготовкою та проведенням святкових заходів до Дня Незалежності.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За словами Попка, через організацію святкувань у центральній частині Києва рух транспорту Хрещатиком між Майданом Незалежності та вулицею Богдана Хмельницького буде тимчасово обмежений. Обмеження запроваджуються з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

Через зміни у КМВА просять водіїв заздалегідь планувати маршрути та уникати цю ділянку у зазначені дати.

Повідомлення КГВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вулиця Богдана Хмельницького у центрі Києва перекривається на ремонтні роботи. Одна із центральних транспортних магістралей української столиці буде недоступною для руху з 1 червня по 30 вересня.

Також ми повідомляли, що комісія з перевірки стану мостів провела огляд трьох столичних шляхопроводів. Виявилося, що всі вони перебувають у п'ятому стані працездатності, тобто непрацездатні, проте досі працюють, наражаючи киян на постійну небезпеку.