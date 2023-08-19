Три столичных путепровода — в неработоспособном состоянии
Комиссия по проверке состояния мостов провела осмотр трех столичных путепроводов. Оказалось, что все они находятся в пятом состоянии работоспособности, то есть неработоспособны, однако до сих пор работают, подвергая киевлян постоянной опасности
Об этом Новини.LIVE сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Неработоспособные путепроводы Киева
Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений провела осмотр трех путепроводов Киева:
- путепровод на пересечении ул. Новоконстантиновской с подъездными железнодорожными путями по ул. Портовой и двумя автопроездами;
- путепровода на пересечении ул. Миропольской с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена у станции "Черниговская";
- путепровода на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена у станции "Дарница".
Во время осмотра всех сооружений комиссия зафиксировала многочисленные дефекты, соответствующие 5 эксплуатационному состоянию — самому худшему.
"Скалывание защитного слоя бетона с обнажением и коррозией рабочей арматуры балок пролетного строения и опор, образование продольных трещин в отдельных балках пролетного строения, образование сталактитов и высолов на поверхности бетона балок пролетного строения в месте их стыковки в связи с постоянным замоканием, коррозия закладных деталей диафрагм объединения балок и т.д.", — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
Ответственность за состояние этих сооружений лежит на органе местного самоуправления. Поэтому виновными в ненадлежащем уходе за путепроводами местные власти, балансодержатель или предприятие, которое должно было выполнять соответствующие работы.
Напомним, транспортный эксперт Александр Гречко назвал наиболее расточительные дорожные проекты Киева. Среди них и Шулявский путепровод, строительство которого уже обошлось столице в 2 миллиарда гривен, а он до сих пор не достроен.