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Крещатик в Киеве надолго перекроют: что произошло

19 августа 2023 12:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Крещатик в Киеве надолго перекроют: что произошло
Движение машин на улице Крещатик. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве больше чем на неделю перекроют движение авто на улице Крещатик. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По словам Попко, в связи с организацией празднований в центральной части Киева, движение транспорта по Крещатику между Майданом Незалежности и улицей Богдана Хмельницкого будет временно ограничено. Ограничения вводятся с 23:00 20 августа до 23:30 28 августа. 

В связи с изменениями, в КГВА просят водителей заранее планировать маршруты и избегать этот участок в указанные даты.

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Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, что улица Богдана Хмельницкого в центре Киева перекрывается на ремонтные работы. Одна из центральных транспортных магистралей украинской столицы будет недоступна для движения с 1 июня по 30 сентября.

Также мы сообщали, что комиссия по проверке состояния мостов провела осмотр трех столичных путепроводов. Оказалось, что все они находятся в пятом состоянии работоспособности, то есть неработоспособны, однако до сих пор работают, подвергая киевлян постоянной опасности.

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