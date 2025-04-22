Ремонт Хрещатика у Києві — навіщо це роблять і що зміниться

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE

У столиці стартували дорожні роботи на головній вулиці країни — Хрещатику. До 26 квітня на ділянці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка запроваджено обмеження руху, що вже призвело до значних заторів у центральній частині міста. Проте, експерти вважають, що Хрещатик давно потребує капітального ремонту із заміною комунікацій.

Про це заявив фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов в інтерв'ю ТСН.

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Що будуть ремонтувати на Хрещатику

За інформацією КМДА, ремонтні роботи проводять у зв’язку з настанням сприятливої погоди. Йдеться про поточний ямковий ремонт, а також підготовку до облаштування регульованого безбар’єрного перехрестя.

Зокрема, планують знизити бордюри, встановити тактильні елементи для людей з порушеннями зору, оновити світлофори та додати пішохідні фази регулювання. Проте скільки коштів з бюджету на це витратять — у міськадміністрації не уточнюють.

Відомо, що обмеження руху запровадять у періоди:

21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

Хрещатик треба ремонтувати повністю

Експерти ставлять під сумнів ефективність такого ремонту. За словами фахівця з транспортного планування Дмитра Бесплалова, Хрещатик давно потребує не поточного, а капітального ремонту або навіть реконструкції, з повною заміною дорожнього покриття та комунікацій під вулицею. Поточні роботи, на його думку, схожі на "євроремонт 90-х", коли лише маскують проблеми, не вирішуючи їх.

Бесплалов також наголошує, що через обмеження руху на Хрещатику навантаження на інші вулиці зросте, адже щодня цією артерією проїжджають десятки тисяч автомобілів. Водночас експерт сумнівається, що Київ "зупиниться", оскільки столиця вже давно живе в умовах транспортного перевантаження.

"Звісно, що через поточний ремонт будуть локальні погіршення для автомобілістів, яким доведеться стояти в корках. А в цілому, мені здається, що Київ навряд чи сильно це відчує, бо й так все дуже погано з трафіком. Місто не зупиняється навіть якщо перекривають стратегічні мости, лишаючи для проїзду одну смугу. Тому через часткове перекриття Хрещатику, Київ точно не зупиниться. Але тривалість поїздок значно збільшиться, як і витрати автовласників і доступність до центру", — сказав Дмитро Беспалов

На думку Бесплалова, Хрещатик має надто широку проїжджу частину без виділених смуг для громадського транспорту, а інфраструктура не враховує потреби маломобільних груп. Особливо критикується відсутність інклюзивних переходів, адже нинішні підземні переходи створюють серйозні труднощі для людей з інвалідністю.

"На жаль, на Хрещатику немає якихось інклюзивних пішохідних переходів, а є лише ці ганебні підземні переходи, по яких і здоровим людям пересуватися важко, а для громадян з вадами здоров’я, особливо для тих, хто пересувається на візках — це справжнє жахіття", — сказав Дмитро Беспалов.

Кличко не хоче облаштовувати наземний пішохідний перехід на Прорізній

Окрему увагу привернув скандал довкола ідеї облаштувати наземний пішохідний перехід у районі вулиці Прорізної. Начальник КМВА Тимур Ткаченко підтримує таку ініціативу, тоді як мер Києва Віталій Кличко — нібито проти.

Бесплалов вважає, що наземний перехід там можливий, але його слід запланувати грамотно — у межах проєкту капремонту, з урахуванням проблем із дощовою водою та необхідністю якісного освітлення.

"Безперервний рух транспорту Хрещатиком біля Прорізної не потрібен, гадаю там можна облаштувати рух для пішоходів з острівцями безпеки. Але таке рішення має бути запропоноване саме проєктувальник, бо робити наземний пішохідний перехід через Хрещатик під час поточного ремонту та ще й нашвидкуруч — не варіант. Можуть виникати питання з підтопленням цієї ділянки під час сильних злив. Тобто появу такого наземного переходу слід запланувати у проєктній документації у рамках капітального ремонту або ж реконструкції вулиці, передбачити достатню кількість дощоприймачів та якісне освітлення наземного переходу", — зазначає Дмитро Беспалов.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко розкритикував мера Києва Віталія кличка за те, що він нібито саботує відкриття наземного переходу.

Також директор "Київавтодору" пояснив, чому Південний міст постійно ремонтують і ці роботи ніколи не закінчаться.