Ремонт Крещатика в Киеве — зачем это делают и что изменится

Ремонтные работы. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE

В столице стартовали дорожные работы на главной улице страны — Крещатике. До 26 апреля на участке от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко введено ограничение движения, что уже привело к значительным заторам в центральной части города. Однако эксперты считают, что Крещатик давно нуждается в капитальном ремонте с заменой коммуникаций.

Об этом заявил специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в интервью ТСН.

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Что будут ремонтировать на Крещатике

По информации КГГА, ремонтные работы проводят в связи с наступлением благоприятной погоды. Речь идет о текущем ямочном ремонте, а также подготовке к обустройству регулируемого безбарьерного перекрестка.

В частности, планируют снизить бордюры, установить тактильные элементы для людей с нарушениями зрения, обновить светофоры и добавить пешеходные фазы регулирования. Однако, сколько средств из бюджета на это потратят, в горадминистрации не уточняют.

Известно, что ограничение движения введут в периоды:

21, 22, 23 и 25 апреля с 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 и 26 апреля с 8:00 до 17:00.

Крещатик надо ремонтировать полностью

Эксперты ставят под сомнение эффективность такого ремонта. По словам специалиста по транспортному планированию Дмитрия Бесплалова, Крещатик давно нуждается не в текущем, а в капитальном ремонте или даже реконструкции, с полной заменой дорожного покрытия и коммуникаций под улицей. Текущие работы, по его мнению, похожи на "евроремонт 90-х", когда только маскируют проблемы, не решая их.

Бесплалов также отмечает, что из-за ограничения движения на Крещатике нагрузка на другие улицы возрастет, ведь ежедневно по этой артерии проезжают десятки тысяч автомобилей. В то же время эксперт сомневается, что Киев "остановится", поскольку столица уже давно живет в условиях транспортной перегрузки.

"Конечно, из-за текущего ремонта будут локальные ухудшения для автомобилистов, которым придется стоять в пробках. А в целом мне кажется, что Киев вряд ли сильно это почувствует, потому что и так все очень плохо с трафиком. Город не останавливается, даже если перекрывают стратегические мосты, оставляя для проезда одну полосу. Поэтому из-за частичного перекрытия Крещатика Киев точно не остановится. Но продолжительность поездок значительно увеличится, как и расходы автовладельцев и доступность к центру", — сказал Дмитрий Беспалов.

По мнению Бесплалова, у Крещатика слишком широкая проезжая часть без выделенных полос для общественного транспорта, а инфраструктура не учитывает потребности маломобильных групп. Особенно критикуется отсутствие инклюзивных переходов, ведь нынешние подземные переходы создают серьезные трудности для людей с инвалидностью.

"К сожалению, на Крещатике нет каких-то инклюзивных пешеходных переходов, а есть только эти позорные подземные переходы, по которым и здоровым людям передвигаться трудно, а для граждан с недостатками здоровья, особенно для тех, кто передвигается на колясках, это настоящий кошмар", — сказал Дмитрий Беспалов.

Кличко не хочет обустраивать наземный пешеходный переход на Прорезной

Отдельное внимание привлек скандал вокруг идеи обустроить наземный пешеходный переход в районе улицы Прорезной. Начальник КГГА Тимур Ткаченко поддерживает такую инициативу, тогда как мэр Киева Виталий Кличко якобы против.

Беспалов считает, что наземный переход там возможен, но его следует запланировать грамотно — в рамках проекта капремонта, с учетом проблем с дождевой водой и необходимостью качественного освещения.

"Непрерывное движение транспорта по Крещатику возле Прорезной не нужно. Думаю, там можно обустроить движение для пешеходов с островками безопасности. Но такое решение должно быть предложено именно проектировщиком, потому что делать наземный пешеходный переход через Крещатик во время текущего ремонта, да еще и на скорую руку, — не вариант. Могут возникать вопросы с подтоплением этого участка во время сильных ливней. То есть появление такого наземного перехода следует запланировать в проектной документации в рамках капитального ремонта или реконструкции улицы, предусмотреть достаточное количество дождеприемников и качественное освещение наземного перехода", — отмечает Дмитрий Беспалов.

Напомним, ранее начальник КГГА Тимур Ткаченко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за то, что он якобы саботирует открытие наземного перехода.

Также директор "Киевавтодора" объяснил, почему Южный мост постоянно ремонтируют и эти работы никогда не закончатся.