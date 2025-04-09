Ткаченко заявив про саботаж з боку Кличка щодо відкриття наземного переходу

Тимур Ткаченко. Фото: скриншот

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що відкриття наземного переходу на перехресті Прорізної та Хрещатика затримується через пряму вказівку мера Віталія Кличка. Рішення блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако.

Про це Тимур Ткаченко написав у Telegram.

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"Перехрестя Прорізної та Хрещатика. Поруч — Майдан, пряма дорога до Золотих воріт, центральний вхід до метро "Хрещатик", будівля мерії. Це — головна вулиця столиці. Щодня тут йдуть у справах, гуляють тисячі киян, туристів. Тут призначають зустрічі. Тут перетинаються важливі транспортні маршрути. І водночас на всю вулицю — лише один наземний пішохідний перехід", — каже Ткаченко.

Він пыдкреслив, що на Майдані та Бессарабській площі пішоходи все ще змушені користуватись підземними переходами, які часто є темними, брудними і небезпечними. Крім того, вони не пристосовані для маломобільних осіб, літніх людей або мам з дитячими візками.

"Хрещатик — частина повністю безбар’єрного маршруту, який ми облаштовуємо. Він має з'єднати Майдан, військовий госпіталь і Центральний залізничний вокзал. Але відкриття тут наземного переходу саботується за прямою вказівкою мера Кличка. Комунальникам поставили задачу не допустити його облаштування", — заявив Тимур Ткаченко.

За його словами, рішення блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако.

За його словами, зазначені посадовці роблять це, щоб нашкодити йому особисто.

"Я відстоюю позицію, що ми повинні пришвидшити обладнання наземного переходу, і цю пропозицію підтримала поліція. Чекаю на відповідальну позицію міських служб. Разом ми маємо зробити Київ зручнішим, а не приносити комфорт людей у жертву політичним інтересам", — заявив Ткаченко.

Зазначимо, що раніше у КМВА анонсували появу нового наземного переходу у центрі Києва. Його планують зробити через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною.

Раніше Тимур Ткаченко також заявив, що мер Києва Віталій Кличко хоче позбавити права КМВА видавати розпорядження, щоб займатися цим самотужки.