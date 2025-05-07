В КМВА назвали детально наслідки російської атаки по Києву 7 травня

Рятувальник ДСНС в атакованому будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у середу, 7 травня, в кількох районах триває ліквідація наслідків сьогоднішньої атаки російськими дронами по столиці. Росія атакувала цивільні об'єкти — звичайні житлові будинки, внаслідок чого є загиблі та поранені, а також серйозні руйнування.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У Шевченківському районі внаслідок влучання безпілотника загинули мати й син, 1960 та 1997 року народження. Тимур Ткаченко зазначив, що загибла жінка не дожила лише два дні до свого дня народження.

Ще один дрон поцілив у житловий будинок у Святошинському районі. У одній із квартир травм зазнали брат із сестрою та їхній батько — усіх було госпіталізовано. Уже підтверджено шестеро постраждалих, серед яких четверо дітей.

"Загалом наразі після дронової атаки 2 загиблих, 6 постраждалих. Серед постраждалих четверо — дітки, з них троє — госпіталізовані. Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці", — повідомив Тимур Ткаченко.

Начальник КМВА висловив співчуття родинам загиблих та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання. Усі відповідні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків удару.

Ткаченко закликав мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже в околицях Києва знову зафіксовано активність ворожих дронів.

Нагадаємо, кореспондент Новини.LIVE показав фото та відео наслідків російської атаки БпЛА по Києву. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок нальоту дронів-камікадзе загинуло двоє людей.

А в Святошинському районі уламки дрона пошкодили кілька будинків.