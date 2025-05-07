Обстрел Киева 7 мая — житель рассказал о последствиях российской атаки

Последствия российского обстрела Киева 7 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Житель Киева Сергей рассказал о российском обстреле столицы в ночь на 7 мая. По его словам, жители выбегали из дома в панике.

Об этом Сергей сообщил в комментарии Новини.LIVE.

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Сергей рассказал, что девятый, восьмой и седьмой этажи дома выгорели. По словам мужчины, в его квартире вылетели окна в результате взрывной волны.

Он говорит, что видел, как с верхних этажей выбегали люди с ранениями.

Мужчина отметил, что в момент взрыва вместе с семьей вскочили.

"Мы вскочили так, я чуть заикаться не стал, то выскочили. Перед этим же была еще тревога. Мы слышали, как пролетела ракета, а потом два взрыва и вроде как все затихло. Легли снова спать, ну как спали, одним глазом спали, вторым ухом слышали. Потом такой взрыв, быстренько всех схватили, собаку, кота, всех", — рассказал Сергей.

Он говорит, что его квартира на четвертом этаже также пострадала.

"Света нет, газ отключили, но в целом мы в порядке и не собираемся временно переезжать", — добавил мужчина.

Напомним, 7 мая оккупанты атаковали гражданские объекты Киева. В результате обстрела погибли два человека, еще шестеро — получили ранения.

На месте российского удара по Шевченковскому району столицы побывал фоторепортер Новини.LIVE и показал последствия.