Обстрел Киева 7 мая — житель рассказал о последствиях российской атаки

Волной выбило окна — киевлянин прокомментировал последствия атаки
Житель Киева Сергей рассказал о российском обстреле столицы в ночь на 7 мая. По его словам, жители выбегали из дома в панике.
Об этом Сергей сообщил в комментарии Новини.LIVE.
Обстрел Киева 7 мая
Сергей рассказал, что девятый, восьмой и седьмой этажи дома выгорели. По словам мужчины, в его квартире вылетели окна в результате взрывной волны.
Он говорит, что видел, как с верхних этажей выбегали люди с ранениями.
Мужчина отметил, что в момент взрыва вместе с семьей вскочили.
"Мы вскочили так, я чуть заикаться не стал, то выскочили. Перед этим же была еще тревога. Мы слышали, как пролетела ракета, а потом два взрыва и вроде как все затихло. Легли снова спать, ну как спали, одним глазом спали, вторым ухом слышали. Потом такой взрыв, быстренько всех схватили, собаку, кота, всех", — рассказал Сергей.
Он говорит, что его квартира на четвертом этаже также пострадала.
"Света нет, газ отключили, но в целом мы в порядке и не собираемся временно переезжать", — добавил мужчина.
Напомним, 7 мая оккупанты атаковали гражданские объекты Киева. В результате обстрела погибли два человека, еще шестеро — получили ранения.
На месте российского удара по Шевченковскому району столицы побывал фоторепортер Новини.LIVE и показал последствия.
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