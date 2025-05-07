Наслідки нічної атаки РФ на Шевченківський район Києва — фото

Місце атаки РФ на Шевченківський район Києва. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 травня російські окупанти дронами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Масштабні руйнування зафіксовано у Шевченківському районі столиці, де виявили тіла 2 людей.

На місці події побував фоторепортер Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Шевченківський район

За інформацією ДСНС, У Шевченківському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники продовжують працювати у Шевченківському районі столиці. Проводяться аварійно-рятувальні роботи.

За даними ДСНС, наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва: 2 людей загинули, 5 — травмовані, з них 4 дітей.

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми показували фоторепортаж наслідків атаки РФ у Святошинському районі Києва.

Також ми інформували, що у ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ.