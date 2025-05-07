Наслідки нічної атаки РФ на Шевченківський район Києва — фото

Наслідки атаки БпЛА на Шевченківський район Києва — фото і відео
У ніч проти 7 травня російські окупанти дронами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Масштабні руйнування зафіксовано у Шевченківському районі столиці, де виявили тіла 2 людей.
На місці події побував фоторепортер Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на Шевченківський район
За інформацією ДСНС, У Шевченківському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.
Рятувальники продовжують працювати у Шевченківському районі столиці. Проводяться аварійно-рятувальні роботи.
За даними ДСНС, наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва: 2 людей загинули, 5 — травмовані, з них 4 дітей.
Раніше ми показували фоторепортаж наслідків атаки РФ у Святошинському районі Києва.
Також ми інформували, що у ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ.
Читайте Новини.LIVE!