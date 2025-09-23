Центр Києва зупинився на хвилину мовчання на Хрещатику

Кияни тримають плакати із закликом вшанувати полеглих. Фото: Суспільне.Київ

Сьогодні, 23 вересня, о 9:00 центр Києва зупинився для загальнонаціональної хвилини мовчання. Захід присвячений пам’яті всіх загиблих у війні.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Посадовець подякував водіям, перехожим і активістам, які долучаються, а також відзначив проактивну позицію ГО "Вшануй" у поширенні традиції щоденної хвилини мовчання. Акція пам'яті буде тепер відбуватися на постійній основі щодня о 9:00.

