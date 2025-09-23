Відео
У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання

У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання

Дата публікації: 23 вересня 2025 10:04
Центр Києва зупинився на хвилину мовчання на Хрещатику
Кияни тримають плакати із закликом вшанувати полеглих. Фото: Суспільне.Київ

Сьогодні, 23 вересня, о 9:00 центр Києва зупинився для загальнонаціональної хвилини мовчання. Захід присвячений пам’яті всіх загиблих у війні.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

У Києві на Хрещатику вшанували пам'ять полеглих захисників

Посадовець подякував водіям, перехожим і активістам, які долучаються, а також відзначив проактивну позицію ГО "Вшануй" у поширенні традиції щоденної хвилини мовчання. Акція пам'яті буде тепер відбуватися на постійній основі щодня о 9:00.

Нагадаємо, також повідомлялося, що в Києві обмежать рух на Броварському проспекті до 3 жовтня.

Тим часом кияни вимагають посилити безпекові заходи в метрополітені столиці. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Київ ЗСУ акція Хрещатик хвилина мовчання
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
