Знесли будинок на Святошино, де рік тому загинули кияни

Дата публікації: 12 травня 2026 15:56
Кременецький провулок, 5. Фото: Новини.LIVE

Будівельники знесли залишки будівлі за адресою Кременецький провулок, 5. У цей будинок влучила російська ракета 24 квітня 2025 року. Тоді загинули 13 киян. Понад рік руїни залишались сумним спогадом про цю трагедію. 

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Замість руїн будинку залишилась лише пустка

Очільник Святошинського району Георгій Зантарая розповідав про плани щодо будинку на Кременецькому провулку, 5. Будівля була визнана аварійною та підглягала демонтажу. Від моменту прильоту минуло більше року і нарешті руїни знесли.

Знесли будинок на Кременецькому, 5. Фото: Новини.LIVE

Будівельники повністю розібрали залишки, нині там пустка. Про будинок нагадують лише маленькі цеглинки, розкидані неподалік.

Святошино
Будівельники демонтували будинок на Кременецькому провулку, 5. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, чи вистачає мешканцям Святошинського району укриттів. Також ми розповідали, скільки з них заплановано відремонтувати у 2026 році.

Читайте також:

Також очільник району Георгій Зантарая розповів, скільки мільйонів заборгували кияни за комунальні послуги. Він наголосив, що вимагати кошти у людей не збирається.

Київ війна пошкодження будинків Святошинський район Києва
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
