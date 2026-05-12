Знесли будинок на Святошино, де рік тому загинули кияни
Будівельники знесли залишки будівлі за адресою Кременецький провулок, 5. У цей будинок влучила російська ракета 24 квітня 2025 року. Тоді загинули 13 киян. Понад рік руїни залишались сумним спогадом про цю трагедію.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.
Замість руїн будинку залишилась лише пустка
Очільник Святошинського району Георгій Зантарая розповідав про плани щодо будинку на Кременецькому провулку, 5. Будівля була визнана аварійною та підглягала демонтажу. Від моменту прильоту минуло більше року і нарешті руїни знесли.
Будівельники повністю розібрали залишки, нині там пустка. Про будинок нагадують лише маленькі цеглинки, розкидані неподалік.
