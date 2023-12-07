Киян можуть штрафувати за неприбраний сніг — яку суму доведеться сплатити

Комунальники прибирають сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві можуть виписувати штрафи через неприбраний сніг. За останні два тижні інспектори благоустрою вже вручили понад 4 тис. приписів відповідальним особам.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Штрафи за неприбраний сніг у Києві

"У Києві за останні два тижні інспектори благоустрою вручили 4 136 приписів за несвоєчасно прибраний сніг балансоутримувачам та іншим відповідальним особам", — йдеться у повідомленні.

Водночас було складено 393 протоколи за порушення вимог щодо прибирання території від снігу.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що у період снігопаду інспектори благоустрою посилено перевіряли розчищення територій та своєчасне прибирання снігу на шляхах до зупинок громадського транспорту, зокрема метрополітену.

"Підхід простий і справедливий для всіх — відповідальний за стан території несе персональну відповідальність за прибирання, адже мова йде про ризик травмування людей. І тут немає різниці, приватна це власність чи на балансі комунальних підприємств, маємо забезпечити порядок", — сказав він.

У КМДА нагадали, що згідно з Правилами благоустрою Києва балансоутримувачі зобов’язані належно утримувати закріплені за ними території. Якщо балансова ділянка не прибрана, на власника чекає штраф у розмірі: для фізичних осіб від 340 до 1 360 грн, на посадових осіб та підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Нагадаємо, що кияни закликали комунальників не розчищати дороги від снігу за допомогою щіток, адже тротуари через це стають слизькими та перетворюються на "ковзанку". Замість цього просять використовувати лише відвал.

Крім того, у Києві вигадали новий спосіб для боротьби з ожеледицею. Традиційно використовували технічну сіль, а цьогоріч її вирішили замінити на гранітну крихту та бішофіт.