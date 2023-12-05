У Києві вигадали новий метод для боротьби з ожеледицею

Комунальники розчищають дороги від снігу. Фото: Новини.LIVE

Традиційно для "боротьби" з ожеледицею у Києві використовували технічну сіль. Цьогоріч її вирішили замінити на гранітну крихту та бішофіт.

Про це повідомили на сайті КМДА.

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"За результатами минулорічного успішного експерименту з використання гранітної крихти в 50 парках та скверах столиці ми вирішили продовжити та масштабувати цей підхід. Окрім гранітної крихти, ми також використовуватимемо бішофіт. Обидва варіанти є чудовими антиожеледними засобами, а головне — дружніми до навколишнього середовища", — резюмував директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, цьогоріч гранітну крихту та бішофіт використовуватимуть у 130 парках та скверах у всіх районах столиці.

Переваги підходу

Серед переваг використання гранітної крихти виокремлюють такі:

Екологічно — крихта не впливає на ґрунт та не порушує водопоглинання.

Піклування про тварин — не становить загрози для домашніх улюбленців, на відміну від технічної солі, яка може викликати опіки.

Стійкість — після завершення сезону частина гранітної крихти збирається і її можуть використати в наступному році.

Серед переваг використання бішофіту виокремлюють такі:

Екологічно — бішофіт є безпечним для навколишнього середовища.

Ефективно — бішофіт швидко розщеплює лід.

Бюджетно — порівняно з технічною сіллю, бішофіту потрібно у меншій кількості.

Нагадаємо, кияни закликали комунальників не розчищати дороги від снігу за допомогою щіток, адже тротуари через це стають слизькими та перетворюються на так звану ковзанку. Замість цього просять використовувати лише відвал.