Киевлян могут штрафовать за неубранный снег — какую сумму придется оплатить

Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве могут выписывать штрафы из-за неубранного снега. За последние две недели инспекторы благоустройства уже вручили более 4 тысяч предписаний ответственным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Штрафы за неубранный снег в Киеве

"В Киеве за последние две недели инспекторы благоустройства вручили 4 136 предписаний за несвоевременно убранный снег балансодержателям и другим ответственным лицам", — говорится в сообщении.

В то же время было составлено 393 протокола за нарушение требований по уборке территории от снега.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в период снегопада инспекторы благоустройства усиленно проверяли расчистку территорий и своевременную уборку снега на путях к остановкам общественного транспорта, в частности метрополитена.

"Подход прост и справедлив для всех — ответственный за состояние территории несет персональную ответственность за уборку, ведь речь идет о риске травмирования людей. И здесь нет разницы, частная ли это собственность или на балансе коммунальных предприятий, должны обеспечить порядок", — сказал он.

В КГГА напомнили, что согласно Правилам благоустройства Киева балансодержатели обязаны должным образом удерживать закрепленные за ними территории. Если балансовый участок не убран, владельца ждет штраф в размере: для физических лиц от 340 до 1 360 грн, должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Напомним, что киевляне призвали коммунальщиков не расчищать дороги от снега с помощью щеток, ведь тротуары из-за этого становятся скользкими и превращаются в "каток". Вместо этого просят использовать только отвал.

Кроме того, в Киеве придумали новый способ для борьбы с гололедицей. Традиционно использовали техническую соль, а в этом году ее решили заменить гранитной крошкой и бишофитом.