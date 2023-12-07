Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлян могут штрафовать за неубранный снег — какую сумму придется оплатить arrow

Киевлян могут штрафовать за неубранный снег — какую сумму придется оплатить

7 декабря 2023 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевлян могут штрафовать за неубранный снег — какую сумму придется оплатить
Коммунальщики убирают снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве могут выписывать штрафы из-за неубранного снега. За последние две недели инспекторы благоустройства уже вручили более 4 тысяч предписаний ответственным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также:

Штрафы за неубранный снег в Киеве

"В Киеве за последние две недели инспекторы благоустройства вручили 4 136 предписаний за несвоевременно убранный снег балансодержателям и другим ответственным лицам", — говорится в сообщении.

В то же время было составлено 393 протокола за нарушение требований по уборке территории от снега.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что в период снегопада инспекторы благоустройства усиленно проверяли расчистку территорий и своевременную уборку снега на путях к остановкам общественного транспорта, в частности метрополитена.

"Подход прост и справедлив для всех — ответственный за состояние территории несет персональную ответственность за уборку, ведь речь идет о риске травмирования людей. И здесь нет разницы, частная ли это собственность или на балансе коммунальных предприятий, должны обеспечить порядок", — сказал он.

В КГГА напомнили, что согласно Правилам благоустройства Киева балансодержатели обязаны должным образом удерживать закрепленные за ними территории. Если балансовый участок не убран, владельца ждет штраф в размере: для физических лиц от 340 до 1 360 грн, должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1 700 грн.

Напомним, что киевляне призвали коммунальщиков не расчищать дороги от снега с помощью щеток, ведь тротуары из-за этого становятся скользкими и превращаются в "каток". Вместо этого просят использовать только отвал.

Кроме того, в Киеве придумали новый способ для борьбы с гололедицей. Традиционно использовали техническую соль, а в этом году ее решили заменить гранитной крошкой и бишофитом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме