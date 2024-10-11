В КМВА попередили про сильний туман 11 жовтня

Кияни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мешканців столиці попереджають про небезпечне метеорологічне явище, яке насувається на Київ. Найближчим часом буде сильний туман I рівня небезпеки.

Про це повідомили у КМВА.

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Туман у Києві 11 жовтня

Попередження Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Туман накриє Київ найближчої години 11 жовтня та протримається до першої половини доби. Його класифікували I рівнем небезпеки.

Киян попереджають про погіршення видимості до 200-500 метрів та просять бути уважнішими та обережнішими на дорогах.

Нагадаємо, синоптики повідомили прогноз погоди у Києві на сьогодні, 11 жовтня.

Тим часом для мешканців Київської області існує й інша загроза — Росія запустила кілька безпілотників, які сили ППО наразі відстежують для знищення.