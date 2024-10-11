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Киевлян предупредили об опасном погодном явлении, которое движется на столицу

11 октября 2024 08:50
Анастасия Постоенко - Редактор
В КМВА предупредили о сильном тумане 11 октября
Киевляне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Жителей столицы предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое надвигается на Киев. В ближайшее время будет сильный туман I уровня опасности.

Об этом сообщили в КМВА.

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Предупреждение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Туман накроет Киев в ближайшее время 11 октября и продержится до первой половины дня. Его классифицировали I уровнем опасности.

Киевлян предупреждают об ухудшении видимости до 200-500 метров и просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Напомним, синоптики сообщили прогноз погоды в Киеве на 11 октября.

Между тем, для жителей Киевской области существует и другая угроза — Россия запустила несколько беспилотников, которые силы ПВО отслеживают для уничтожения.

погода Киев прогнозы синоптик опасность туман

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