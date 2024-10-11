В КМВА предупредили о сильном тумане 11 октября

Киевлян предупредили об опасном погодном явлении, которое движется на столицу
11 октября 2024 08:50
Киевляне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Жителей столицы предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое надвигается на Киев. В ближайшее время будет сильный туман I уровня опасности.
Об этом сообщили в КМВА.
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Туман накроет Киев в ближайшее время 11 октября и продержится до первой половины дня. Его классифицировали I уровнем опасности.
Киевлян предупреждают об ухудшении видимости до 200-500 метров и просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.
Напомним, синоптики сообщили прогноз погоды в Киеве на 11 октября.
Между тем, для жителей Киевской области существует и другая угроза — Россия запустила несколько беспилотников, которые силы ПВО отслеживают для уничтожения.
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