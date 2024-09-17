Забруднення повітря у Києві — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку

Киян попередили про небезпечні гази у повітрі — концентрація на критичному рівні
У вівторок, 17 вересня, середньодобовий рівень діоксиду азоту в атмосфері Києва перевищив гранично допустимі концентрації. Ситуація з якістю повітря погіршуватиметься наступні два дні.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Киян попередили про небезпеку
За даними метеорологів, 18-19 вересня через теплу і суху погоду вміст діоксиду азоту в повітрі у п'ять разів перевищить допустимі норми.
Такі високі концентрації можуть негативно вплинути на самопочуття киян, особливо вразливих груп населення.
Окрім діоксиду азоту, у приземному шарі повітря будуть накопичуватися й інші шкідливі речовини, зокрема діоксид сірки та формальдегід.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що з 20 по 22 вересня ситуація має поступово покращитися через зниження температури та північний вітер, який сприятиме очищенню повітря від шкідливих речовин.
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