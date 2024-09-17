Загрязнение воздуха в Киеве — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Смог на левом берегу Киева. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Во вторник, 17 сентября, среднесуточный уровень диоксида азота в атмосфере Киева превысил предельно допустимые концентрации. Ситуация с качеством воздуха будет ухудшаться в последующие два дня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным метеорологов, 18-19 сентября из-за теплой и сухой погоды содержание диоксида азота в воздухе в пять раз превысит допустимые нормы.

Такие высокие концентрации могут негативно повлиять на самочувствие киевлян, особенно уязвимых групп населения.

Кроме диоксида азота в приземном слое воздуха будут накапливаться и другие вредные вещества, в частности диоксид серы и формальдегид.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что с 20 по 22 сентября ситуация должна постепенно улучшиться из-за понижения температуры и северного ветра, который будет способствовать очистке воздуха от вредных веществ.