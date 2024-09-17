Загрязнение воздуха в Киеве — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Киевлян предупредили об опасных газах в воздухе — концентрация на критическом уровне
Во вторник, 17 сентября, среднесуточный уровень диоксида азота в атмосфере Киева превысил предельно допустимые концентрации. Ситуация с качеством воздуха будет ухудшаться в последующие два дня.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Киевлян предупредили об опасности
По данным метеорологов, 18-19 сентября из-за теплой и сухой погоды содержание диоксида азота в воздухе в пять раз превысит допустимые нормы.
Такие высокие концентрации могут негативно повлиять на самочувствие киевлян, особенно уязвимых групп населения.
Кроме диоксида азота в приземном слое воздуха будут накапливаться и другие вредные вещества, в частности диоксид серы и формальдегид.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что с 20 по 22 сентября ситуация должна постепенно улучшиться из-за понижения температуры и северного ветра, который будет способствовать очистке воздуха от вредных веществ.
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