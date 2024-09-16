Біля Кіностудії Довженка встановили скульптуру "Мотор"

Скульптура "Мотор". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві відкрили нову скульптуру під назвою "Мотор". Вона присвячена митцям Олександру Довженку та Порфирію Демуцькому.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 16 вересня.

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Скульптура "Мотор" на території кіностудії Довженка увіковічує митців Довженка та Демуцького. Пам'ятник створив скульптор Володимир Щур, відтворивши епізод зі зйомок фільму "Земля".

Він був виготовлений ще у 2005 році, але тоді його так і не встановили. А про існування монумента генеральний директор кіностудії Андрій Дончик дізнався від кінокритика і сценариста Сергія Тримбача.

"Київрада не дала дозволу і запропонувала зробити громадські слухання та обговорити встановлення зі спільнотою, де має стояти Довженко. Тоді меценати хотіли подарувати пам’ятник Києву, а Київ не зміг запропонувати навіть місця для нього. Тому вони поставили його у себе в гаражі, де він пробув 16 років", — сказав він в коментарі для Укрінформу.

Зазначимо, що відкриття відбулося з нагоди 130-річчя Олександра Довженка та Дня українського кіно.