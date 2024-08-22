У Києві заборонять рух вантажівкам на 22 серпня

Зважування вантажівок в Києві. Фото: УНІАН

У Києві сьогодні, 22 серпня, ввели обмеження руху для вантажного транспорту по території столиці. Такі зміни викликані складними погодними умовами, а саме спекою.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Сьогодні, 22 серпня, у Києві заборонять рух вантажному транспорту. Таке рішення прийняли через спеку, яка може вплинути на якість дорожнього покриття.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", — попередили в поліції.

Водії можуть перечекати спекотний період на спецмайданчиках для тимчасової стоянки, на смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Згодом поліція повідомить про зняття обмеження.