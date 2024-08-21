Графіки відключення світла в Києві на 22 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Києві та Київській області в четвер, 22 серпня, не застосовуватимуть. В інших областях України также не планують вводити обмеження.

Про це і середу, 21 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла в Києві та Київській області 22 серпня

Якщо ситуація в енергосистемі змінити й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00", — закликають громадян енергетики.

Прогнози експертів щодо відключень світла в Україні

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що протягом тижня з 19 до 23 серпня світла в домівках українців може не бути по чотири години на добу. Щоправда, він додав, що вже наступного тижня ситуація в енергосистемі покращиться.

Також Омельченко зазначив, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Тривалість відключень світла становитиме від чотирьох до дванадцяти годин.