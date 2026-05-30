Киевлян призвали сообщать о недопуске в укрытия до начала тревоги

Мужчина рядом с укрытием. Фото: Новини.LIVE

Жителей Киева должны допускать в укрытия еще до объявления воздушной тревоги, особенно во время угрозы массированных атак. В случае отказа граждане могут обращаться в полицию или районную администрацию.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

Фесик объяснил, что делать, если не пускают в хранилище

Председатель Оболонской РГА отметил, что киевлянам стоит заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и определить место, где можно будет переждать ночь в случае угрозы ракетных или дроновых атак.

В то же время чиновник отметил, что доступ к укрытиям должен быть открыт не только после сигнала тревоги, но и до ее объявления.

"Если вы имеете какие-либо жалобы, что вас не пускают заранее в хранилище, обращайтесь на 102 или обращайтесь в администрацию. Такого быть не должно", — заявил Фесик.

Председатель РГА отметил, что в Оболонском районе уже были случаи, когда охранники не допускали людей в укрытия до начала воздушной тревоги. По его словам, районная власть работает над тем, чтобы подобные ситуации не повторялись.

"Мы очень работаем над тем, чтобы такого не происходило", — подчеркнул чиновник.

Фесик призвал жителей не замалчивать подобные случаи и оперативно сообщать о нарушениях, чтобы соответствующие службы могли быстро реагировать и обеспечивать беспрепятственный доступ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева жители общежития, которое было разрушено российской ракетой во время массированной атаки 24 мая, до сих пор ожидают официального экспертного обследования здания.

А также в Шевченковском районе столицы спасатели завершили работы по демонтажу аварийных конструкций ТРЦ "Квадрат", который также пострадал во время российского обстрела 24 мая. В результате той атаки в Киеве погибли три человека, а количество раненых превысило 90 человек.