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Киян запрошують на "Книжковий пікнік" — програма заходу та локація

24 вересня 2024 18:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Книжковий пікнік на ВДНГ — програма заходу на 28-29 вересня
Книжковий ярмарок. Ілюстративне фото: Слово правди
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві 28-29 вересня на ВДНГ у рамках фестивалю "Книжкова країна" выдбудеться безплатний сімейний "Книжковий пікнік". Серед подій — виступ акторки Наталки Денисенко з українською поезією під фортепіано.

Про це повідомляють організатори заходу.

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Захід на відкритій локації "Коло натхнення" запропонує гостям цікаві лекції, поезію, майстер-класи та функціональне тренування від ЕБШ. Також відбудеться благодійна ініціатива на підтримку дітей з аутизмом.

Однією з подій пікніка стане виступ акторки Наталки Денисенко. Вона прочитає найкращі зразки української поезії під акомпанемент фортепіано.

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Книжковий пікнік на ВДНГ

Що чекає на відвідувачів

  • Фотовиставка "Eye Contact. Погляд у спектрі" від фонду Future for Ukraine, створена фотографкою Мартою Грінштейн. Виставка розповідає історії дітей із розладами спектра аутизму (РСА) через їхній унікальний зоровий контакт.
  • Зустріч із Марі Голотою (Карачиною) — тренеркою з бігу, засновницею бігового клубу RUN21 і Six Star Finisher. Лекція "Never Stop — життєве гасло, а не лише спортивне!" надихне слухачів історіями про силу спорту і мотивацію.
  • Лекція від "Капітан Київ" на тему "Київські сторінки родин провідних діячів українського театру та літератури: Тобілевичі, Косачі, Лисенки, Старицькі". Вона присвячена відомим українським родинам і їхньому внеску в культуру.
  • Майстер-клас "Отримати грант — легко" від Мар’яни Кобелі-Звір, експертки з грантів і директорки консалтингової компанії "Центр розвитку "ЧАС ЗМІН", допоможе розібратися, як отримати фінансування на культурні проєкти.
  • Лекція Наталії Синєпупової, керівниці школи дизайну School of Visual Communication та дизайн-студії NEW SYSTEMS (meta²), на тему "Особистий розвиток під час війни: як не загубитися в хаосі та знайти свій шлях". Спікерка розповість, як ставити цілі, знаходити ресурси для уникнення вигорання, та поділиться корисними книгами й курсами.
  • Освітньо-розважальна лекція для всієї родини від Катерини Кудряшової, авторки дитячого подкасту "Кльове слово" і співзасновниці ГО "Теревені", на тему "Друкарня і подорож книги крізь тисячоліття", проведе слухачів через історію книги.
  • Майстер-класи для дітей від Kuku project, де малеча зможе власноруч виготовити значки із власними малюнками.
  • Книжковий клуб від Буксвоп, де обговорюватимуть урбаністичний роман Валер'яна Підмогильного "Місто". Модераторки — Анастасія Піскова та Єлизавета Півторак.
     

На "Книжковому пікніку" гостей чекають розіграші та вікторини від "ТиКиїв", "Всі.Свої", "Капітан Київ" та "Оптімол", а також дегустації від партнерів — "Ярило" та Mr’Corn. Захід безплатний і відкритий для всіх. 

Зазначимо, що синоптики спрогнозували останні теплі дні у Києві. Тому саме час для прогулянок.

Нагадаємо, у Києві вже почалася золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Як столиця зустрічає осінню пору року, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

Київ книги ВДНГ Наталка Денисенко поезія

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