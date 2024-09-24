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Киевлян приглашают на "Книжный пикник" — программа мероприятия и локация

24 сентября 2024 18:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Книжный пикник на ВДНХ — программа мероприятия на 28-29 сентября
Книжная ярмарка. Иллюстративное фото: Слово правды
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве 28-29 сентября на ВДНХ в рамках фестиваля "Книжкова країна" пройдет бесплатный семейный "Книжный пикник". Среди событий — выступление актрисы Наталки Денисенко с украинской поэзией под фортепиано.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

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Мероприятие на открытой локации "Коло натхнення" предложит гостям интересные лекции, поэзию, мастер-классы и функциональную тренировку от ЭБШ. Также пройдет благотворительная инициатива в поддержку детей с аутизмом.

Одним из событий пикника станет выступление актрисы Наталки Денисенко. Она прочтет лучшие образцы украинской поэзии под аккомпанемент фортепиано

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Книжный пикник на ВДНХ

Что ждет посетителей

  • Фотовыставка "Eye Contact. Взгляд в спектре" от фонда Future for Ukraine, созданная фотографом Мартой Гринштейн. Выставка рассказывает истории детей с расстройствами спектра аутизма (РСА) из-за их уникального зрительного контакта.
  • Встреча с Мари Голотой (Карачиной) — тренером по бегу, основательницей бегового клуба RUN21 и Six Star Finisher. Лекция "Never Stop — жизненный лозунг, а не только спортивный!" вдохновит слушателей историями о силе спорта и мотивации.
  • Лекция от "Капитан Киев" на тему "Киевские страницы семей ведущих деятелей украинского театра и литературы: Тобилевичи, Косачи, Лысенко, Старицкие". Она посвящена известным украинским семьям и их вкладу в культуру.
  • Мастер-класс "Получить грант — легко" от Марьяны Кобели-Звир, эксперта по грантам и директора консалтинговой компании "Центр развития "ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН", поможет разобраться, как получить финансирование на культурные проекты.
  • Лекция Натальи Синепуповой, руководителя школы дизайна School of Visual Communication и дизайн-студии NEW SYSTEMS (meta²), на тему "Личное развитие во время войны: как не потеряться в хаосе и найти свой путь". Спикер расскажет, как ставить цели, находить ресурсы во избежание выгорания и поделится полезными книгами и курсами.
  • Образовательно-развлекательная лекция для всей семьи от Екатерины Кудряшовой, автора детского подкаста "Кльове слово" и соучредительницы ОО "Теревені", на тему "Типография и путешествие книги сквозь тысячелетия", проведет слушателей через историю книги.
  • Мастер-классы для детей от Kuku project, где малыши смогут собственноручно изготовить значки с собственными рисунками.
  • Книжный клуб от Буксвопа, где будут обсуждаться урбанистический роман Валерьяна Подмогильного "Місто". Модератор — Анастасия Пискова и Елизавета Полторак.

На "Книжном пикнике" гостей ждут розыгрыши и викторины от "ТыКиев", "Все.Свои", "Капитан Киев" и "Оптимол", а также дегустации от партнеров — "Ярило" и Mr'Corn. Мероприятие бесплатное и открытое для всех.

Отметим, что синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Поэтому самое время для прогулок.

Напомним, что в Киеве уже началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Как столица встречает в осеннее время года, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

Киев книги ВДНХ Наталка Денисенко поэзия

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