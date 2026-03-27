Киянам передали лише 293 із 1596 закуплених квартир

Депутатка Київської міської ради Зоя Ярош. Фото: Зоя Ярош/Facebook

Киянам передали лише невелику частину квартир, закуплених містом у 2025 році. Із майже 1,6 тисячі придбаних помешкань люди отримали менш ніж 300. Решта житла досі не розподілена, а інформація про його вартість залишається закритою. У Київраді також заявляють про проблеми з прозорістю закупівель.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву депутатки Київської міської ради Зої Ярош.

Киянам не видали більшість закуплених квартир

Депутатка Київради зазначила, що у столиці фактична передача житла, яке місто закупило цього року, виявилася значно нижчою за очікування.

За даними Зої Ярош, із 1596 придбаних квартир кияни отримали лише 293. Відтак понад 1300 об’єктів залишаються нерозподіленими.

"Ми розпочали розгляд виконання Міських цільових програм (МЦП) забезпечення житлом громадян і виявили кричущі факти. За 2022-2025 роки Департаментом будівництва та житлового забезпечення (ДБЖЗ) було закуплено всього 1596 квартир. Це мільярди гривень, колеги.

З них майнових прав 1464. Скільки ми всього передали людям? 293. Тобто на сьогодні закупленими, за які сплачені кошти в повному обсязі, кошти громади, які не передані, залишаються 1303 квартири", — наголосила Ярош.

Депутатка пояснила, що ситуацію ускладнює відсутність відкритих даних про витрати — КМДА не оприлюднила інформацію про вартість закупленого житла. Крім того, чинний порядок закупівель, затверджений профільним департаментом, викликає питання щодо прозорості та чіткості процедур.

Ярош звернула увагу на низку недоліків у правилах, які могли вплинути як на ціноутворення, так і на сам процес відбору квартир. Вона підсумувала це так:

"Там відсутні чіткі умови формування оголошень про закупівлю, не визначені строки проведення етапів процедури, фактично відсутні конкурентні механізми й відкриті торги, не встановлені достатні критерії оцінки житла, локація, площа, поверхові, що впливає на ціну".

