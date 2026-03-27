Киевлянам передали только 293 из 1596 закупленных квартир

Депутат Киевского городского совета Зоя Ярош. Фото: Зоя Ярош/Facebook

Киевлянам передали лишь небольшую часть квартир, закупленных городом в 2025 году. Из почти 1,6 тысячи приобретенных квартир люди получили менее 300. Остальное жилье до сих пор не распределено, а информация о его стоимости остается закрытой. В Киевсовете также заявляют о проблемах с прозрачностью закупок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата Киевского городского совета Зои Ярош.

Киевлянам не выдали большинство закупленных квартир

Депутат Киевсовета отметила, что в столице фактическая передача жилья, которое город закупил в этом году, оказалась значительно ниже ожиданий.

По данным Зои Ярош, из 1596 приобретенных квартир киевляне получили только 293. Поэтому более 1300 объектов остаются нераспределенными.

"Мы начали рассмотрение выполнения Городских целевых программ (МЦП) обеспечения жильем граждан и обнаружили вопиющие факты. За 2022-2025 годы Департаментом строительства и жилищного обеспечения (ДБЖЗ) было закуплено всего 1596 квартир. Это миллиарды гривен, коллеги.

Из них имущественных прав 1464. Сколько мы всего передали людям? 293. То есть на сегодня закупленными, за которые уплачены средства в полном объеме, средства общины, которые не переданы, остаются 1303 квартиры", — отметила Ярош.

Депутат пояснила, что ситуацию осложняет отсутствие открытых данных о расходах — КГГА не обнародовала информацию о стоимости закупленного жилья. Кроме того, действующий порядок закупок, утвержденный профильным департаментом, вызывает вопросы относительно прозрачности и четкости процедур.

Ярош обратила внимание на ряд недостатков в правилах, которые могли повлиять как на ценообразование, так и на сам процесс отбора квартир. Она подытожила это так:

"Там отсутствуют четкие условия формирования объявлений о закупке, не определены сроки проведения этапов процедуры, фактически отсутствуют конкурентные механизмы и открытые торги, не установлены достаточные критерии оценки жилья, локация, площадь, этажность, что влияет на цену".

