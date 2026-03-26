Кличко висловився про перспективи відновлення Дарницької ТЕЦ

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що перспективи відновлення Дарницької теплоектростанції оптимістичні. Об'єкт знаходиться у приватних руках і власники обіцяють відновити всі системи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Віталій Кличко повідомив журналістам 26 березня.

Відновлення Дарницької ТЕЦ

За словами Кличка, власники енергооб'єкта запевнили, що відновлять всі системи і повернуть опалення на території, які покриває ТЕЦ.

"Перспектива відновлення оптимістична. Я так можу сказати. Дарницька ТЕЦ знаходиться в приватних руках, вона не належить громаді Києва. Була продана ще 20 років тому. Але власники запевняють, що вони зможуть відновити всі системи роботи і опалення на цій території", — сказав міський голова.

Зазначимо, росіяни неодноразово атакували Дарницьку ТЕЦ. За даними експерта Володимира Омельченка, для того, аби відновити її хоча б до такого стану, в якому вона була до обстрілів, доведеться витратити мільйони євро.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на народну депутатку Лесю Забуранну, відновлення Дарницької ТЕЦ відбуватиметься за підтримки держави.

Водночас Денис Шмигаль заявив, що націоналізовувати Дарницьку ТЕЦ не будуть. Держава лише збирається допомогти її відновлювати. Україна отримує обладнання зі списаних ТЕЦ від партнерів для швидкого відновлення українських станцій.