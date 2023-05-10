Киянам пропонують обрати нові бюсти, які встановлять на станції метро "Університет"

Станція метро "Університет" у Києві. Фото: Wikipedia

У додатку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо бюстів на станції метро "Університет". Людям пропонують обрати погруддя українських діячів, які встановлять замість російських.

Про це повідомляє КМДА.

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"Замість бюстів російських діячів культури на станції метро встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи", — йдеться у повідомленні.

Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич розповів, що голосування у застосунку триватиме до 24 травня.

Проголосувати можна в розділі "Електронна демократія" — "Опитування".

Опитування в додатку "Київ Цифровий". Фото: t.me/KyivCityOfficial

Опитування в додатку "Київ Цифровий". Фото: t.me/KyivCityOfficial

Нагадаємо, у Києві навесні на ринку нерухомості спостерігаються цінові зміни. Придбати квартиру у столиці стало дорожче.

Також ми писали, що 8 травня відбулось засідання позачергової 17-тої сесії Київської обласної ради VIІІ скликання. Депутати відправили голову Київської облради Наталію Гунько у відставку.

Додамо, у Києві пропонують перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Цю пропозицію вже підтримали 13033 людей із 6000 необхідних.