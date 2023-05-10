Киянам пропонують обрати нові бюсти, які встановлять на станції метро "Університет"
У додатку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо бюстів на станції метро "Університет". Людям пропонують обрати погруддя українських діячів, які встановлять замість російських.
Про це повідомляє КМДА.
Декомунізація у Києві
"Замість бюстів російських діячів культури на станції метро встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи", — йдеться у повідомленні.
Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич розповів, що голосування у застосунку триватиме до 24 травня.
Проголосувати можна в розділі "Електронна демократія" — "Опитування".
Нагадаємо, у Києві навесні на ринку нерухомості спостерігаються цінові зміни. Придбати квартиру у столиці стало дорожче.
Також ми писали, що 8 травня відбулось засідання позачергової 17-тої сесії Київської обласної ради VIІІ скликання. Депутати відправили голову Київської облради Наталію Гунько у відставку.
Додамо, у Києві пропонують перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі". Цю пропозицію вже підтримали 13033 людей із 6000 необхідних.